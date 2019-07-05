Разумков об инициативе отмены люстрации: "Это удобный для кого-то хайп"

5 июля, 2019, 08:38

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков называет ситуацию с возможной отменой люстрации "попыткой дестабилизации политической ситуации"

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает ТСН.

Политик объяснил, что расценивает ситуацию с возможной отменой закона о люстрации, как "попытку дестабилизации политической ситуации" и "черную технологию и манипуляцию, которую пытаются внедрить в пределах избирательной кампании".

"Потому что у кого-то есть проблемы с рейтингом. Очень удобно устраивать такой, извините за сленг, хайп. Я не думаю, что это сильно кому-то поможет, но тем не менее", - рассказал Разумков.

Он добавил, что попытки вернуться к власти чиновников эпохи Януковича из-за отмены судом закона о люстрации могут дестабилизировать политическую ситуацию в Украине и "создадут определенные проблемы представителям новой команды и в первую очередь президенту".

Напомним, что 4 июля Конституционный Суд начал рассматривать закон о люстрации.