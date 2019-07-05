Разумков об инициативе отмены люстрации: "Это удобный для кого-то хайп"
Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает ТСН.
Политик объяснил, что расценивает ситуацию с возможной отменой закона о люстрации, как "попытку дестабилизации политической ситуации" и "черную технологию и манипуляцию, которую пытаются внедрить в пределах избирательной кампании".
"Потому что у кого-то есть проблемы с рейтингом. Очень удобно устраивать такой, извините за сленг, хайп. Я не думаю, что это сильно кому-то поможет, но тем не менее", - рассказал Разумков.
Он добавил, что попытки вернуться к власти чиновников эпохи Януковича из-за отмены судом закона о люстрации могут дестабилизировать политическую ситуацию в Украине и "создадут определенные проблемы представителям новой команды и в первую очередь президенту".
Напомним, что 4 июля Конституционный Суд начал рассматривать закон о люстрации.
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