Раскрыли схему, как УЕФА 17 лет отправлял деньги для ФФУ в оффшор
Об этом сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
Издание обнаружило подозрительное движение предназначенных для ФФУ средств. Деньги от УЕФА шли не на счет федерации в стране, где она зарегистрирована и функционирует. Хотя именно в таком направлении идут переводы для других ассоциаций. УЕФА отправляла их на баланс компании "Newport Management Ltd" на Виргинских островах. Так продолжалось семнадцать лет - с 1999-го по 2016-й. SZ посчитала, что в течение этого периода по указанным направлениям прошло трехзначное число миллионов условных единиц (валюта не уточняется, скорее всего, речь о евро).
Указанный временной промежуток совпал с работой Джанни Инфантино на ключевых должностях в УЕФА: сначала директором по правовым вопросам, впоследствии заместителем генерального секретаря организации, и, наконец, самым генсеком. Лишь в 2016 году, когда в УЕФА президентом уже был Александр Чеферин, организация провела финансовый аудит своей деятельности. По его итогам оказалось, что тот же оффшорный счет использует "Динамо". В УЕФА не увидели в этом нарушений руководящих принципов организации, но поток все же прикрыли.
Немецкое издание, которое получило описанную выше информацию после запроса в УЕФА, добавляет, что никто не объяснил, как собранные на одном счете средства распределялись между ФФУ и "Динамо". В украинской федерации/ассоциации запрос SZ проигнорировали. В ФИФА, которую сейчас возглавляет Инфантино, ссылаются на расследование этого потока от УЕФА, которое не нашло нарушений. Хотя в самом УЕФА говорят, что не изучали роль в схеме тогдашних руководителей ассоциации. Замкнутый круг, в котором не хотят находить виновных.
- Напомним, в декабря 2016 года Espreso.TV сообщил, что в период с 2013 по 2015 годы футболисты "Динамо" большую часть зарплаты получали именно через эту оффшорную компанию. Благодаря этому клуб смог уклониться от налогов на сумму около $30 млн.
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