Раскрыли схему, как УЕФА 17 лет отправлял деньги для ФФУ в оффшор

5 июля, 2019, 15:39

Стали известны махинации в деятельности УЕФА в период, когда там на руководящих должностях работал нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино

Об этом сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Издание обнаружило подозрительное движение предназначенных для ФФУ средств. Деньги от УЕФА шли не на счет федерации в стране, где она зарегистрирована и функционирует. Хотя именно в таком направлении идут переводы для других ассоциаций. УЕФА отправляла их на баланс компании "Newport Management Ltd" на Виргинских островах. Так продолжалось семнадцать лет - с 1999-го по 2016-й. SZ посчитала, что в течение этого периода по указанным направлениям прошло трехзначное число миллионов условных единиц (валюта не уточняется, скорее всего, речь о евро).

Указанный временной промежуток совпал с работой Джанни Инфантино на ключевых должностях в УЕФА: сначала директором по правовым вопросам, впоследствии заместителем генерального секретаря организации, и, наконец, самым генсеком. Лишь в 2016 году, когда в УЕФА президентом уже был Александр Чеферин, организация провела финансовый аудит своей деятельности. По его итогам оказалось, что тот же оффшорный счет использует "Динамо". В УЕФА не увидели в этом нарушений руководящих принципов организации, но поток все же прикрыли.

Немецкое издание, которое получило описанную выше информацию после запроса в УЕФА, добавляет, что никто не объяснил, как собранные на одном счете средства распределялись между ФФУ и "Динамо". В украинской федерации/ассоциации запрос SZ проигнорировали. В ФИФА, которую сейчас возглавляет Инфантино, ссылаются на расследование этого потока от УЕФА, которое не нашло нарушений. Хотя в самом УЕФА говорят, что не изучали роль в схеме тогдашних руководителей ассоциации. Замкнутый круг, в котором не хотят находить виновных.