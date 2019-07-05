"Странные чудеса" в реальности: ученые пытаются открыть портал в параллельную Вселенную

5 июля, 2019, 11:14

Ученые из Национальной лаборатории Оук Ридж в Теннесси надеются открыть портал в тайное измерение, которое повторяет наш мир

Об этом пишет Independent.

Проектом руководит физик Ли Боуссард

Отмечается, что теоретически эти миры могут оказаться идентичными нашему во многих вещах, они могут повторять элементарные частицы, планеты и даже жизнь, известную человечеству.

Боуссард рассказал, что попытку проверить существование параллельных измерений вдохновили аномальные результаты исследования, проведенного еще в 1990-х годах. Физики пытались определить время, за которое нейтрон распадается на протоны после отделения от ядра атома. 2 отдельных исследования показали, что нейтроны распадаются с разным темпом. Хотя ученые ожидали, что время будет одинаково.

Предположение, что параллельное измерение существует, предлагает вполне логичное объяснение: вероятно, существует 2 отдельных жизненных цикла нейтронов. И примерно 1% нейтронов могут переходить между параллельными мирами, прежде чем вернуться назад и выпустить протоны, пригодные для обнаружения.

Сообщается, что во время нового эксперимента ученые собираются выстрелить нейтронами по непроницаемой стене. С другой ее стороны будет установлен детектор нейтронов. В общем, устройство не должно ничего обнаружить. В случае, если присутствие нейтронов все же удастся зафиксировать, это может указывать на то, что они "обошли" стену в параллельном мире, став "зеркальными" нейтронами, а затем появились в нашей Вселенной, а именно в лаборатории в Теннесси. Выявить не удается лишь то, что сможет обойти стену, а затем вернуться в нашу Вселенную.