"Странные чудеса" в реальности: ученые пытаются открыть портал в параллельную Вселенную
Об этом пишет Independent.
Проектом руководит физик Ли Боуссард
Отмечается, что теоретически эти миры могут оказаться идентичными нашему во многих вещах, они могут повторять элементарные частицы, планеты и даже жизнь, известную человечеству.
Боуссард рассказал, что попытку проверить существование параллельных измерений вдохновили аномальные результаты исследования, проведенного еще в 1990-х годах. Физики пытались определить время, за которое нейтрон распадается на протоны после отделения от ядра атома. 2 отдельных исследования показали, что нейтроны распадаются с разным темпом. Хотя ученые ожидали, что время будет одинаково.
Предположение, что параллельное измерение существует, предлагает вполне логичное объяснение: вероятно, существует 2 отдельных жизненных цикла нейтронов. И примерно 1% нейтронов могут переходить между параллельными мирами, прежде чем вернуться назад и выпустить протоны, пригодные для обнаружения.
Сообщается, что во время нового эксперимента ученые собираются выстрелить нейтронами по непроницаемой стене. С другой ее стороны будет установлен детектор нейтронов. В общем, устройство не должно ничего обнаружить. В случае, если присутствие нейтронов все же удастся зафиксировать, это может указывать на то, что они "обошли" стену в параллельном мире, став "зеркальными" нейтронами, а затем появились в нашей Вселенной, а именно в лаборатории в Теннесси. Выявить не удается лишь то, что сможет обойти стену, а затем вернуться в нашу Вселенную.
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