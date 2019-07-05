"Мы корабль-призрак без капитана в окружении пиратских судов в шторм", - Княжицкий о дипломатических поражениях при Зеленском

5 июля, 2019, 09:40

Сознательные украинские политики должны приложить максимум усилий на дипломатическом уровне, в том числе с привлечением собственных связей в Европе и Америке, чтобы восстановить международную поддержку Украине на фоне ослабления МИД и Верховной Рады в результате действий президента Зеленского

Об этом заявил в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"После избрания Рады каждый сознательный, опытный и патриотичный политик должен приложить максимум дипломатических усилий, чтобы через личные связи в странах Европы и Америки хоть как-то восстановить нашу международную поддержку. Не для поддержки странной власти, выбранной безответственным большинством, но для защиты нации и страны, за которую отдано столько жизней", - написал Княжицкий.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности напомнил, что Италия усиливает экономическое взаимодействие с РФ несмотря на санкции, Венгрия обвиняет бывшего президента Украины в антивенгерской политике, а Владимир Путин прямо требует отмены указа Петра Порошенко о блокаде ОРДЛО.

"Российский государственный суверенный фонд подписывает соглашение с итальянским государственным кредитором о совместном инвестировании 300 млн евро в итальянские фирмы, которые хотят расширить свой бизнес в России. Потому что Путин и премьер Италии Конте пообещали усилить взаимные экономические связи, несмотря на санкции. Путин требует отмены блокады Донбасса в разговоре с тем же Конте и прямо требует отменить указ Порошенко. Сийярто, председатель венгерского МИД, в Канаде заявил, что Порошенко проводил "антивенгерскую" политику и надеется на отмену Зеленским после парламентских выборов законов о языке и образовании. А мы как в вакууме. Безвластие. Потерянный неопытный президент, МИД без главы после критики Зеленского, фактически парализованная Рада после указа Зеленского. Мы как корабль-призрак без капитана в окружении пиратских судов в шторм", - отметил Княжицкий.