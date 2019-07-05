"Мы корабль-призрак без капитана в окружении пиратских судов в шторм", - Княжицкий о дипломатических поражениях при Зеленском
Об этом заявил в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"После избрания Рады каждый сознательный, опытный и патриотичный политик должен приложить максимум дипломатических усилий, чтобы через личные связи в странах Европы и Америки хоть как-то восстановить нашу международную поддержку. Не для поддержки странной власти, выбранной безответственным большинством, но для защиты нации и страны, за которую отдано столько жизней", - написал Княжицкий.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности напомнил, что Италия усиливает экономическое взаимодействие с РФ несмотря на санкции, Венгрия обвиняет бывшего президента Украины в антивенгерской политике, а Владимир Путин прямо требует отмены указа Петра Порошенко о блокаде ОРДЛО.
"Российский государственный суверенный фонд подписывает соглашение с итальянским государственным кредитором о совместном инвестировании 300 млн евро в итальянские фирмы, которые хотят расширить свой бизнес в России. Потому что Путин и премьер Италии Конте пообещали усилить взаимные экономические связи, несмотря на санкции. Путин требует отмены блокады Донбасса в разговоре с тем же Конте и прямо требует отменить указ Порошенко. Сийярто, председатель венгерского МИД, в Канаде заявил, что Порошенко проводил "антивенгерскую" политику и надеется на отмену Зеленским после парламентских выборов законов о языке и образовании. А мы как в вакууме. Безвластие. Потерянный неопытный президент, МИД без главы после критики Зеленского, фактически парализованная Рада после указа Зеленского. Мы как корабль-призрак без капитана в окружении пиратских судов в шторм", - отметил Княжицкий.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России.
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- СМИ сообщили, что Зеленский соглашался на возвращение России в ПАСЕ в обмен на возвращение украинских моряков, но Климкин "поломал" эту схему.
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