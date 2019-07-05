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Espreso.tvОбществоПутин требует, чтобы отменили указ Порошенко о блокаде оккупированного Донбасса

Путин требует, чтобы отменили указ Порошенко о блокаде оккупированного Донбасса

Президент государства-агрессора Владимир Путин выступает за снятие экономической блокады с ОРДЛО

Об этом Путин заявил во время встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, передают росСМИ.

Путин говорит, что нельзя требовать от Москвы выполнения Минских соглашений, так как "РФ не является стороной внутриукраинского конфликта"

Президент-агрессор отметил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украиной, но для этого нужно отменить указ бывшего президента Петра Порошенко о блокаде временно оккупированного Донбасса.

Отметим, что в июне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса.

Напомним, 15 марта 2017 г. решением СНБО приостановили экономические связи с оккупированными территориями как реакция на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

 

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