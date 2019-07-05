Президента НОК Украины Бубку обвинили в получении взятки

5 июля, 2019, 09:27

Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку обвинили в получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр-2016

Об этом сообщает канадский сайт GamesBids.com.

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр 2016 почетные члены Международного олимпийского комитета получили от него взятку. Кабрал среди прочего назвал фамилии Сергея Бубки и российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. Губернатор, который проходит по делу о коррупции и других финансовых злоупотреблениях, утверждает, что он подкупил не менее девяти человек, чтобы заручиться победой для Рио-де-Жанейро, и потратил на эти цели не менее $2 млн.

По словам Кабрала, о переводе денег были осведомлены экс-президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва и бывший мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес.

Согласно показаниям Сержиу Кабрал, в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак. Нузман намекнул ему, что Диак сможет обеспечить Рио "пять или шесть голосов" в обмен на $1,5 млн. В результате по итогам трех раундов победила заявка Рио-де-Жанейро (66 голосов), причем Мадрид, который соревновался с Рио, получил лишь 32 голоса.

Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 г. и стали первой летней Олимпиадой в Южной Америке.