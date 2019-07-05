Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком". Видео

5 июля, 2019, 13:12

Видео обнародовали на YouTube.

"Наша команда отменила регистрацию Шария: кремлевского ублюдка, который нанимает за 30 сребреников таких молодых людей", - обратился Порошенко к тем, кто пришел с шариками.

Он сказал, что "негоже 20-летнему мужчине играть с шариками, потому что в этом возрасте надо служить в армии".

"За кремлевские деньги они нанимают нам таких выбл*дков. Позор Шарию!", - добавил Порошенко.