Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком". Видео
5 июля, 2019, 13:12
На встрече с избирателями в Каменец-Подольском Петр Порошенко обратился к тем, кто пришел с шариками в поддержку пророссийского видеоблоггера Анатолия Шария, которому отказали в регистрации на парламентские выборы
Видео обнародовали на YouTube.
"Наша команда отменила регистрацию Шария: кремлевского ублюдка, который нанимает за 30 сребреников таких молодых людей", - обратился Порошенко к тем, кто пришел с шариками.
Он сказал, что "негоже 20-летнему мужчине играть с шариками, потому что в этом возрасте надо служить в армии".
"За кремлевские деньги они нанимают нам таких выбл*дков. Позор Шарию!", - добавил Порошенко.
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