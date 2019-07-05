Поддержка национального производителя - это дополнительные поступления в бюджеты всех уровней

5 июля, 2019, 15:01

В деле поддержки отечественного производителя большегрузной техники - "КрАЗа", интересы государства, города совпадают с корпоративными

Ведь отсутствие поддержки приводит к потере дополнительных поступлений в государственную и городскую казну. В таком случае в ущербе не только ЧАО "АвтоКрАЗ", его коллектив, но и страна, город.

Повышение количества заказов для отечественных производителей, увеличение уровня реализации их продукции - это дополнительные поступления, что, например, на городском уровне могли быть направлены на надлежащее содержание всего муниципального хозяйства, строительство новых дорог, ремонт тротуаров, решение проблемы построения нового мостового перехода через Днепр.

ЧАО "АвтоКрАЗ" систематически выполняет свои обязательства перед государством и городом в отчислении налогов, несмотря на падение машиностроительной отрасли и внешние факторы, влияющие на стабильную работу предприятия.

Так, в прошлом году ЧАО "АвтоКрАЗ" перечислил в бюджеты всех уровней более 180 млн грн. Из них 121 млн грн было направлено в госбюджет и более 59 млн грн - в городской бюджет. За 5 месяцев текущего года предприятие осуществило платежи в сумме 70 млн грн, в том числе 47 млн ​​грн и 23 млн грн в государственный и городской бюджеты соответственно.

Единственный украинский производитель большегрузной техники, по-прежнему считает, что увеличить отчисления в государственный и местный бюджеты можно поддержкой предприятия бюджетными закупками, в

в первую очередь, за счет заказов техники специального назначения для военных и коммунальной техники за счет местных бюджетов.

Равнодушие со стороны государства к отечественному производителю, отсутствие приоритетности при осуществлении закупок в военном и гражданском секторах, коррупция в сфере закупок за бюджетные средства приводит к снижению жизненного уровня работающих, к оттоку квалифицированных рабочих из страны, потери рабочих мест на предприятии, к отставанию в научных разработках от передовых мировых тенденций.

Недостаточный объем оборотных средств, неритмичность производства стает причиной задержки платежей, закупок комплектующих при существующих контрактах, увеличении сроков изготовления продукции, препятствует сотрудничеству с новыми клиентами.

Учитывая, что КрАЗы востребованы во многих отраслях, увеличение уровня заказов могло бы обновить экономику страны в целом. А это возможно только при условии загруженности предприятий Украины, искоренении коррупции в государственном секторе, востребованности продукции национальных производителей, прежде всего, на внутреннем рынке.