Парубий о "дематюкации": "От меня никогда не слышно бранных слов"

5 июля, 2019, 15:09

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал законопроект Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию" (о дематюкации украинского языка)

Об этом председатель парламента заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Бранных слов от меня никогда не слышали. Если слышали - это в экстремальных ситуациях. И это не бранные слова, а в достаточно мягкой форме", - сказал Парубий.

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Председатель Рады добавил, что передаст законопроект на рассмотрение профильного комитета, подождет профильную оценку и на ее основе будет подавать свое отношение к этому законопроекту.

Напомним, что законопроект, по словам Богомолец, не влияет на жизненное пространство граждан, он исключительно о публичных лицах, публичном пространстве и СМИ. Он предусматривает создание определения сквернословию, алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве и собственно определения "публичные лица".

Законопроектом предусматриваются административные штрафы, которые будут налагаться: на СМИ и на физическое лицо.

Выплаты штрафов будут идти в Украинский культурный фонд.

Подробнее об этом законопроекте читайте здесь.