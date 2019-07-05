Парубий о "дематюкации": "От меня никогда не слышно бранных слов"
Об этом председатель парламента заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Бранных слов от меня никогда не слышали. Если слышали - это в экстремальных ситуациях. И это не бранные слова, а в достаточно мягкой форме", - сказал Парубий.
Читайте также: "Агент Кремля, которая будет наказывать за "Путин Х**ло": соцсети отреагировали на закон Богомолец о "дематюкации"
Председатель Рады добавил, что передаст законопроект на рассмотрение профильного комитета, подождет профильную оценку и на ее основе будет подавать свое отношение к этому законопроекту.
Напомним, что законопроект, по словам Богомолец, не влияет на жизненное пространство граждан, он исключительно о публичных лицах, публичном пространстве и СМИ. Он предусматривает создание определения сквернословию, алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве и собственно определения "публичные лица".
Законопроектом предусматриваются административные штрафы, которые будут налагаться: на СМИ и на физическое лицо.
Выплаты штрафов будут идти в Украинский культурный фонд.
Подробнее об этом законопроекте читайте здесь.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем