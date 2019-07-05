Парубий назвал большой опасностью второе место Медведчука в рейтингах
Об этом председатель парламента заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Когда сегодня я вижу, что партия Медведчука занимает второе место в избирательной социологии, я вижу в этом большую опасность. Потому что фактически у них в программных положениях они обещают уничтожить все то о чем мы говорили сегодня", - сказал Парубий.
В частности, речь идет о законе о языке, декоммунизации и церкви.
"И они будут делать все возможное для того, чтобы те законы, которые были нами приняты, их нивелировать. Уже сегодня готовят представление в КС, как вчера было по декоммунизации, по украинскому языку. И, конечно, я вижу в этом большую опасность", - добавил спикер.
Парубий также заметил, что угрозу несет и недостаток подготовки и опыта со стороны новой команды, намекнув на их незрелость.
"Когда я говорил, что в комнате со спичками должны быть взрослые, о будущем составе парламента, то я хочу сказать - с промосковской стороны взрослые будут: Медведчуки, Бойки, Шуфричи, Рабиновичи. Там будут взрослые".
Читайте также
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
Читайте также
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-