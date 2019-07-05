Парубий назвал большой опасностью второе место Медведчука в рейтингах

5 июля, 2019, 16:02

5 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал данные опросов по поддержке пророссийских сил

Об этом председатель парламента заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Когда сегодня я вижу, что партия Медведчука занимает второе место в избирательной социологии, я вижу в этом большую опасность. Потому что фактически у них в программных положениях они обещают уничтожить все то о чем мы говорили сегодня", - сказал Парубий.

В частности, речь идет о законе о языке, декоммунизации и церкви.

"И они будут делать все возможное для того, чтобы те законы, которые были нами приняты, их нивелировать. Уже сегодня готовят представление в КС, как вчера было по декоммунизации, по украинскому языку. И, конечно, я вижу в этом большую опасность", - добавил спикер.

Парубий также заметил, что угрозу несет и недостаток подготовки и опыта со стороны новой команды, намекнув на их незрелость.

"Когда я говорил, что в комнате со спичками должны быть взрослые, о будущем составе парламента, то я хочу сказать - с промосковской стороны взрослые будут: Медведчуки, Бойки, Шуфричи, Рабиновичи. Там будут взрослые".