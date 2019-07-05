Парубий написал письмо Зеленскому: требует подписать закон о ВСК, который предусматривает процедуру импичмента

5 июля, 2019, 11:51

Глава Верховной Рады Андрей Парубий направит президенту Владимиру Зеленскому письмо с требованием безотлагательно подписать закон о временных следственных комиссиях

Об этом Парубий заявил во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Я сегодня направляю официальное письмо к президенту Украины Зеленскому с требованием немедленно подписать закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады", - сказал Парубий.

Глава Верховной Рады также отметил, что Зеленский уже не может ветировать принятый парламентом закон - только подписать.

"Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК. Сейчас вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", - объяснил Парубий.