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Espreso.tvОбществоПарубий написал письмо Зеленскому: требует подписать закон о ВСК, который предусматривает процедуру импичмента

Парубий написал письмо Зеленскому: требует подписать закон о ВСК, который предусматривает процедуру импичмента

Глава Верховной Рады Андрей Парубий направит президенту Владимиру Зеленскому письмо с требованием безотлагательно подписать закон о временных следственных комиссиях

Об этом Парубий заявил во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Я сегодня направляю официальное письмо к президенту Украины Зеленскому с требованием немедленно подписать закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады", - сказал Парубий.

Глава Верховной Рады также отметил, что Зеленский уже не может ветировать принятый парламентом закон - только подписать.

"Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК. Сейчас вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", - объяснил Парубий.

  • Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях . В законе частности прописана процедура отстранения президента страны от должности в порядке импичмента.
  • 12 июня глава Рады Андрей Парубий подписал закон "О временных следственных комиссиях".
  • 3 июля Парубий заявил, что президент Зеленский просрочил определенный Конституцией срок подписания закона о ВСК - последний день этого срока был 27 июня.
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