Партия Бойко на Донбассе возила избирателей автобусом в ресторан и выдавала пакеты, - Веселова
Об этом заявила народный депутат Наталия Веселова в эфире Еспресо.TV
"Кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" вчера пригнали двухэтажный автобус, оттуда повезли людей в ресторан в Константиновку, откуда люди вышли с 2 большими пакетами", - рассказала она.
По словам народного депутата, поступает информация, что кандидаты от этой партии планируют подвоз людей из оккупированной территории на перерегистрацию на выборы.
"Ибо самостоятельно поехать и перерегистрироваться очень дорого (билет в одну сторону стоит около 500 грн). Тем более людям надо дважды надо пересечь КПВВ. Есть информация, что в понедельник, 15 июля (последний день, когда можно сменить место голосования, - ред.), будут стоять автобусы на КПВВ "Майорск", которые будут собирать людей с оккупированных территорий и будут вести в орган государственного реестра избирателей", - отметила Веселова.
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