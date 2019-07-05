Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Вибір читачів 2019" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для взрослых"

5 июля, 2019, 16:14

Экспертное жюри книжной премии "Еспресо. Вибір читачів 2019" в номинации "Литература для взрослых" начало свою работу

В состав жюри Премии вошли литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты и другие представители отрасли. Все эксперты независимы и не представляют интересы ни одного издательства.

Юлия Юлина - писательница, критик.

Ирина Троскот - главный редактор сайта "ЛитАкцент".

Марина Лазаренко - координатор проекта "Открытая библиотека".

Нина Головченко - литературный критик, кандидат педагогических наук, доцент; член НСЖУ.

Ярина Цымбал - литературовед, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины.

Оксана Щур - куратор Литературной лаборатории Арсенала, литературный критик.

Олег Соловей - литературный критик и литературовед. Доцент кафедры теории и истории украинской и мировой литературы Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

Оксана Хмелевская - координатор Международного фестиваля "Книжный Арсенал", главный редактор культурно-издательского проекта "Читомо".

Сергей Пятаченко - доцент кафедры зарубежной литературы Сумского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук, поэт, член НСПУ.

София Филоненко - профессор Бердянского государственного педагогического университета.

София Челяк - программный директор ОО "Форум издателей", культурный менеджер, переводчица.

Ольга Деркачева - писательница, доктор наук, Прикарпатский университет (Ивано-Франковск).



На втором этапе каждый эксперт обработает длинный список из 70-ти книг, которые представило на конкурс 21 издательство и выберет своих фаворитов. После голосования будут определены по 3 финалиста в двух номинациях, которые пройдут в третий этап.

Книжная премия "Еспресо. Вибір читачів 2019" основана телеканалом Еспресо. Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отметить лучшие литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению у украинцев, помогать читателям выбирать интересные книги, помогать издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 года в эфире телеканала Еспрессо и на сайте Espreso.TV.