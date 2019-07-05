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Espreso.tvОбществоОккупанты на несколько дней отключат свет в Луганске

Оккупанты на несколько дней отключат свет в Луганске

С вечера пятницы до утра воскресенья жители оккупированной Луганщины останутся без света, воды и связи

Об этом сообщают местные жители, пишет "Сегодня".

5-7 июля по всей оккупированной местными боевиками и российскими военными территории Луганской области (ОРЛО) пройдет очередное плановое отключение электроэнергии.

Сообщается, что отключение проведут из-за ремонта и тестирования.

"Это означает, что с вечера пятницы до утра воскресенья мы будем без света, воды и связи", - сообщает местная жительница.

Также стало известно, что на оккупированной территории создан штаб, а люди советуют друг другу укрывать морозилки одеялами.

На промышленные предприятия отправляют предупреждение об отключении электричества.

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