Оккупанты на несколько дней отключат свет в Луганске
5 июля, 2019, 17:12
С вечера пятницы до утра воскресенья жители оккупированной Луганщины останутся без света, воды и связи
Об этом сообщают местные жители, пишет "Сегодня".
5-7 июля по всей оккупированной местными боевиками и российскими военными территории Луганской области (ОРЛО) пройдет очередное плановое отключение электроэнергии.
Сообщается, что отключение проведут из-за ремонта и тестирования.
"Это означает, что с вечера пятницы до утра воскресенья мы будем без света, воды и связи", - сообщает местная жительница.
Также стало известно, что на оккупированной территории создан штаб, а люди советуют друг другу укрывать морозилки одеялами.
На промышленные предприятия отправляют предупреждение об отключении электричества.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем