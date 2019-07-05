Общественный деятель Маслов обратился к Зеленскому из-за ситуации с Куницким

5 июля, 2019, 09:42

Известный общественный деятель и юрист харьковчанин Леонид Маслов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не поддерживать на парламентских выборах кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого

Свое видеообращение Леонид Маслов опубликовал 3 июля на YouTube.

Маслов считает, что к власти в Украине не могут прийти люди, которые имеют связи со страной-агрессором.

Говоря о Куницком, он отметил, что кандидат в депутаты, который баллотируется по 169 округу Харькова, имеет не только двойное гражданство, но и неоднократно пересекал российско-украинскую границу после начала боевых действий на востоке страны.

"Я - Леонид Маслов. Общественный деятель и директор юридической компании. Я - участник боевых действий и патриот Украины. Для меня стало очень большой неожиданностью узнать о том, что у нас, по 169 округу в Харькове, баллотируется лицо, ничем на самом деле не выдающееся. Не сделавшее каких-то особых поступков, кроме того, что имеет двойное гражданство. А самое главное - путешествует Российской Федерацией уже после начала войны. И неоднократно, без каких-либо исключительных обстоятельств, пересекало границу со страной-агрессором. Как по мне, это факт вопиющий. И люди, которые имеют какие-либо связи со страной-агрессором, не могут быть допущены к власти в Украине вообще. Поэтому я призываю всех, кто меня слышит, в том числе руководство партии "Слуга народа", не поддерживать такого мажоритарщика на выборах в Верховную Раду", - обратился к Зеленскому общественный деятель.

Леонид Маслов - известный в Харькове юрист и общественный деятель. Член Общественного совета добродетелей. Разведчик. Воевал в составе разведроты 92-й отдельной механизированной бригады. Участвовал в задержании российских разведчиков Александрова и Ерофеева. Сегодня занимается правовой и социальной защитой и призывников, и демобилизованных.

Отметим, заявление Маслова - не первое публичное обращение харьковчан к президенту Зеленскому по ситуации на мажоритарном 169 округе. Против Куницкого также выступила солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. В своем Instagram она заявила, что Александр Куницкий не имеет права представлять партию "Слуга народа" на выборах из-за наличия иностранного гражданства.

Перед этим в Центральной избирательной комиссии заявили о получении документального подтверждения фактов пересечения украинской границы Куницким по паспорту иностранного государства.

Позже народные депутаты Игорь Мосийчук и Андрей Денисенко опубликовали фотографии кандидата Куницкого в форме армии Израиля. Также журналисты нашли видео, датированное 2014 годом, на котором Александр Куницкий лично подтверждает то, что находится в Израиле и готовится к присяге в армии этой страны.