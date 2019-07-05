Новый этап в подготовке к введению экологического стандарта Евро-6

5 июля, 2019, 16:13

На сегодняшний день продолжаются предварительные и сертификационные испытания четырехосного шасси КрАЗ-7133В4-600 колесной формулы 8х4 с двигателем WP10 (Евро-6)

Мы уже сообщали о проведении комплекса сертификационных испытаний традиционных серийных автомобилей капотной компоновки: трехосного полноприводного КрАЗ-6322-06 и двухосного полноприводного КрАЗ-5233ВЕ-600 с двумя типами дизельных двигателей производства ведущей китайской моторостроительной компании "Weichai Power" WP10 (Евро 6) мощностью 375 л.с. и WP7 (Евро 6) мощностью 300 л.с.

На сегодняшний день продолжаются предварительные и сертификационные испытания четырехосного шасси КрАЗ-7133В4-600 колесной формулы 8х4 с двигателем WP10 (Евро-6). С целью сертификации КрАЗ-7133В4-600 испытания проводятся на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН. Следующие этапы в процедуре сертификации - согласование разработанных ТУ с ГП "ГосавтотрансНИИпроект" и Главным Сервисным Центром МВД Украины и идентификация в одной из официальных лабораторий, согласно решению Органа по сертификации.

Четырехосное шасси КрАЗ-7133В4-600 колесной формулы 8х4 компоновки "кабина над двигателем" предназначено для монтажа установок промышленного назначения, технологического оборудования и эксплуатации всеми видами дорог. Проектировщики шасси руководствовались требованиями ПДД по максимально допустимой нагрузке на ось, что обеспечит соблюдение технических норм для передвижения КТС дорогами общего пользования без специального разрешения.

Технические характеристики нового транспортного средства: силовая установка имеет 375-сильный двигатель Евро 6 с механической КПП и однодисковым сцеплением нажимного типа. Тип привода тормозной системы - пневматический от компрессора двигателя с системой ABS. Кабина бескапотной компоновки, с местом для отдыха, дневная низкая, с высоким уровнем комфорта, оборудована кондиционером. В ней - функциональная панель приборов, рулевой механизм интегрального типа со встроенным гидроусилителем, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники.

Напомним, что экологический стандарт "Евро 6" в ЕС действует с сентября 2015 года. В Украине Верховный Совет сначала отложил введение стандарта экологической безопасности на 1 января следующего года, а уже 6 июня текущего года парламент принял решение перенести этот срок уже к 2025 году. К сожалению, не были учтены интересы отечественных автопроизводителей, среди которых и "АвтоКрАЗ", которые вкладывают значительные средства и усилия, чтобы уже сегодня их техника соответствовала новым стандартам экологической безопасности. Единственный в стране производитель большегрузной техники - "КрАЗ", еще раз доказывает, что его продукция безопасна и соответствует требованиям нового экологического стандарта.