Не нашлось концертного зала: Амстердам не будет принимать Евровидение-2020

5 июля, 2019, 16:57

Амстердам отказался принимать Евровидение-2020 вслед за Гаагой и Бредой

Об этом пишет NL Times.

Мэр Амстердама Фемке Халсема в письме сообщила, что в столице нет концертного зала, который подходил бы для проведения песенного конкурса.

Амстердамский концертный зал Ziggo Dome уже забронирован на даты проведения конкурса, и эти договоренности отменить нельзя.

В городе рассматривали возможность устроить Евровидение на мобильной площадке в фестивальном стиле.

"Тем не менее, после дальнейшей разработки этой концепции все оказалось слишком сложным с очень большим количеством неопределенностей, чтобы стать полноценной альтернативой Ziggo Dome", - сказала Халсема.

"Мы понимаем, что это большое разочарование для многих людей в городе", - добавила она и пожелала другим городам удачи в борьбе за право принять конкурс.

Раньше от возможности принимать у себя Евровидение-2020 отказались города Гаага и Брэда. Города должны подать заявку до 10 июля, а окончательное решение будет принято в августе. В борьбе за проведение мероприятия продолжают участвовать пять городов: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится в Нидерландах после победы певца Дункана Лоренса на конкурсе в Тель-Авиве с песней Arcade.