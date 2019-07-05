Не нашлось концертного зала: Амстердам не будет принимать Евровидение-2020
Об этом пишет NL Times.
Мэр Амстердама Фемке Халсема в письме сообщила, что в столице нет концертного зала, который подходил бы для проведения песенного конкурса.
Амстердамский концертный зал Ziggo Dome уже забронирован на даты проведения конкурса, и эти договоренности отменить нельзя.
В городе рассматривали возможность устроить Евровидение на мобильной площадке в фестивальном стиле.
"Тем не менее, после дальнейшей разработки этой концепции все оказалось слишком сложным с очень большим количеством неопределенностей, чтобы стать полноценной альтернативой Ziggo Dome", - сказала Халсема.
"Мы понимаем, что это большое разочарование для многих людей в городе", - добавила она и пожелала другим городам удачи в борьбе за право принять конкурс.
Раньше от возможности принимать у себя Евровидение-2020 отказались города Гаага и Брэда. Города должны подать заявку до 10 июля, а окончательное решение будет принято в августе. В борьбе за проведение мероприятия продолжают участвовать пять городов: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.
Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится в Нидерландах после победы певца Дункана Лоренса на конкурсе в Тель-Авиве с песней Arcade.
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