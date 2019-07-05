Нацсовет сделает скидку 70% на лицензию для радиовещателей, которые работают на приграничных территориях

5 июля, 2019, 14:02

Регулятор предлагает уменьшить на 70% лицензионный сбор для радиовещателей и провайдеров, которые работают на приграничных территориях

Об этом говорится на сайте регулятора.

Сообщается, что Нацсовет утвердил предложения по изменениям в начислении лицензионного сбора для радиовещателей и провайдеров программной услуги, работающих в районах вдоль государственной границы Украины. Лицензии этим компаниям предлагается выдавать со скидкой 70%

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, такая инициатива является частью проекта, над которым регуляторный орган работает совместно с Мининформполитики. Его цель - увеличить количество украинских радиостанций на границе.

После аудита определили 188 населенных пунктов, где должен появиться отечественный вещатель.

"Мы хотим в 188 населенных пунктах вдоль государственной границы вместе с Министерством информационной политики привести украинское радиовещание. Для того чтобы стимулировать приход туда украинских радиостанций, я предлагаю, чтобы мы внесли скидки 70%, поскольку это коммерчески непривлекательные территории", - сказал он.