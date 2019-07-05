Начальник Генштаба: Вооруженные силы готовятся к различным вариантам развития событий со стороны РФ
Об этом начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак сказал в интервью "АрмияInform".
"Мы анализируем ситуацию, учитываем развитие событий, знаем и о том, что в процессе перевооружения ВС РФ приоритет отдается Южному и Западному военным округам, части которых базируются недалеко от границы с Украиной. Что касается возможностей Вооруженных Сил Украины, то мы готовы защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Мы постоянно наращиваем потенциал армии. Вооруженные Силы готовятся к различным вариантам развития событий со стороны России", - сказал Хомчак.
По бюджету для армии на 2020 год, главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас в Генштабе уже просчитывают финансовые потребности для составления проекта бюджета.
"Важно в ближайшие годы достичь такого финансирования, чтобы в бюджетной пропорции расходы на развитие войска составляли не менее 50%. (...) Отдельный вопрос - это обновление авиационного парка и корабельного состава", - озвучил цифры начальник Генштаба.
По его убеждению, контрактник должен получать не менее 20 тыс. грн, отдельно - надбавка за выполнение боевых задач в зоне проведения операции объединенных сил.
Хомчак также подчеркнул, что заверил иностранных коллег в том, что курс на евроинтеграцию и НАТО не изменится.
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