Началась эпоха примирения Запада с Россией, - посол Украины в Совете Европы
Об этом он заявил в интервью ВВС News Украина.
"Это прецедент. Мы должны говорить откровенно, что это яркое начало эпохи примирения с Россией. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу в наиболее грубом, ярком виде. Посмотрите на увеличение визитов в Россию и визитов российских лидеров на Запад, в частности в ЕС. Российского премьер-министра Медведева радушно принимали во Франции, улыбались. В группе "Большой двадцатки" с Путиным провели все встречи ", - сказал Кулеба.
По мнению посла, время, когда все стояли одним фронтом с Украиной в противостоянии с агрессором, подошла к концу.
"Партнеры, которые были бок о бок с нами в одном формате, не учитывают наших интересов в других форматах. Началась сложная, драматичная игра. В нее стоит играть. Нужно много выдержки и понимания того, что играть придется в долгую", - сказал Кулеба.
Посол добавил, что пример ПАСЕ отныне будет все чаще приводиться во время дискуссий о продлении европейских санкций против РФ.
"Не думаю, что где-то есть такой план: вот мы снимем в ПАСЕ давление, потом - в ЕС. Но однозначно, что теперь во время дискуссий о продлении санкций в ЕС, будут приводить пример ПАСЕ. Мол, небо на землю от этого не упало" , - сказал он.
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства.
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