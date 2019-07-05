Началась эпоха примирения Запада с Россией, - посол Украины в Совете Европы

5 июля, 2019, 12:50

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что возвращение российской делегации в ПАСЕ без всяких условий ознаменовало начало примирения Запада с Россией

Об этом он заявил в интервью ВВС News Украина.

"Это прецедент. Мы должны говорить откровенно, что это яркое начало эпохи примирения с Россией. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу в наиболее грубом, ярком виде. Посмотрите на увеличение визитов в Россию и визитов российских лидеров на Запад, в частности в ЕС. Российского премьер-министра Медведева радушно принимали во Франции, улыбались. В группе "Большой двадцатки" с Путиным провели все встречи ", - сказал Кулеба.

По мнению посла, время, когда все стояли одним фронтом с Украиной в противостоянии с агрессором, подошла к концу.

"Партнеры, которые были бок о бок с нами в одном формате, не учитывают наших интересов в других форматах. Началась сложная, драматичная игра. В нее стоит играть. Нужно много выдержки и понимания того, что играть придется в долгую", - сказал Кулеба.

Посол добавил, что пример ПАСЕ отныне будет все чаще приводиться во время дискуссий о продлении европейских санкций против РФ.

"Не думаю, что где-то есть такой план: вот мы снимем в ПАСЕ давление, потом - в ЕС. Но однозначно, что теперь во время дискуссий о продлении санкций в ЕС, будут приводить пример ПАСЕ. Мол, небо на землю от этого не упало" , - сказал он.