На фронте ранен украинский военный

5 июля, 2019, 14:37

С начала текущих суток один украинский защитник получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что военного госпитализировали.

В ведомстве сообщили, что с начала суток боевики 10 раз открывали огонь по ВСУ.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска в Донбассе 30 раз обстреляли позиции украинской армии. Один украинский военный погиб, еще 6 пострадали.

Оккупанты за минувшие сутки потеряли трех боевиков.

Позже штаб ООС сообщил, что РФ накапливает войска на харьковском направлении и в районе Мариуполя.