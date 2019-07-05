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Espreso.tvОбществоНа фронте ранен украинский военный

На фронте ранен украинский военный


фото: mil.gov.ua
С начала текущих суток один украинский защитник получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что военного госпитализировали.

В ведомстве сообщили, что с начала суток боевики 10 раз открывали огонь по ВСУ.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска в Донбассе 30 раз обстреляли позиции украинской армии. Один украинский военный погиб, еще 6 пострадали.

Оккупанты за минувшие сутки потеряли трех боевиков.

Позже штаб ООС сообщил, что РФ накапливает войска на харьковском направлении и в районе Мариуполя.

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