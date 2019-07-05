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Espreso.tvМирНа Багамах разбился вертолет с американским миллиардером на борту

На Багамах разбился вертолет с американским миллиардером на борту

Американский бизнесмен Крис Клайн погиб в результате аварии вертолета в районе Багамских островов

По информации Bahamas Press, всего на борту находились семь человек, включая дочь Клайна. Никто не выжил.

Вертолет направлялся с одного из островов в Форт-Лодердейл штата Флорида.

Крис Клайн является угольным магнатом из южной части Западной Вирджинии. По данным Forbes, состояние Клайна оцениваются в 1,8 млрд долларов.

Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар, в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.

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