На Багамах разбился вертолет с американским миллиардером на борту

5 июля, 2019, 10:39

Американский бизнесмен Крис Клайн погиб в результате аварии вертолета в районе Багамских островов

По информации Bahamas Press, всего на борту находились семь человек, включая дочь Клайна. Никто не выжил.

Вертолет направлялся с одного из островов в Форт-Лодердейл штата Флорида.

Крис Клайн является угольным магнатом из южной части Западной Вирджинии. По данным Forbes, состояние Клайна оцениваются в 1,8 млрд долларов.

Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар, в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.