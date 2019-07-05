Миссия МВФ планирует в августе начать переговоры "с чистого листа", - Герус
Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает "Интерфакс-Украина".
"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он журналистам после заседания правительства 5 июля.
При этом Герус отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока нет.
"Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал он.
Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR 2,8 млрд, или около $3,9 млрд.
При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлено сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные пересмотры программы в 2019 году, которые будут происходить каждые полгода.
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