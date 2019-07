МИД Великобритании отказал пропагандистам с RT в аккредитации

5 июля, 2019, 20:44

Российскому пропагандистскому телеканалу RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы, которую проводит МИД Британии

Об этом главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян написала в Twitter.

"Нам отказали в аккредитации на "глобальную конференцию по свободе прессы", которую проводит британский МИД. ЩТД", - написала она.

В Telegram-канале RT пожаловались: "По телефону нам сказали: Sorry, we are full ("Простите, мест нет"). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы - она не для всех".