МИД Великобритании отказал пропагандистам с RT в аккредитации
5 июля, 2019, 20:44
Российскому пропагандистскому телеканалу RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы, которую проводит МИД Британии
Об этом главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян написала в Twitter.
"Нам отказали в аккредитации на "глобальную конференцию по свободе прессы", которую проводит британский МИД. ЩТД", - написала она.
В Telegram-канале RT пожаловались: "По телефону нам сказали: Sorry, we are full ("Простите, мест нет"). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы - она не для всех".
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