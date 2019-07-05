Международные резервы Украины за месяц выросли на $1,2 млрд, - НБУ

5 июля, 2019, 18:23

В июне международные резервы Украины выросли на 6,4% благодаря, прежде всего, размещению правительством еврооблигаций и покупке НБУ валюты на межбанке

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 июля 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $20 638,9 млн. В июне они выросли на 6,4% благодаря, прежде всего, размещению правительством еврооблигаций и покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Отмечается, что динамику резервов в течение месяца определяли "операции правительства по управлению государственным долгом".

"Так в июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа составили $1 612,4 млн. В частности, от размещения еврооблигаций получен 1 млрд евро, от ОВГЗ - $325,8 млн и 148 млн евро", - говорится в сообщении.

Часть этих поступлений была направлена на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Общая сумма таких выплат составила $952,4 млн. Из них $773,6 млн оплачено по ОВГЗ.

"Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда составляли $157,5 млн. Остальные средства направлены на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями", - говорят в НБУ.

Сыграла роль и благоприятная ситуация на валютном рынке вследствие сохранения положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, умеренных объемов импорта и притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги, номинированные в гривне.

"Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку возможность пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму $322,3 млн. В частности, $183 млн было куплено во время осуществления интервенций путем запроса лучшего курса и $139,3 млн - по единому курсу. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил ", - отмечают в НБУ.

Повлияла также переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $254,6 млн.

По состоянию на 1 июля 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.