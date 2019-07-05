//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЛукашенко назвал дружбу со США одним из приоритетов внешней политики Беларуси

Лукашенко назвал дружбу со США одним из приоритетов внешней политики Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что взаимовыгодные отношения со США входят в число приоритетов внешней политики страны

Об этом говорится в поздравительной телеграмме президенту США Дональду Трампу в День Независимости США.

"Поддержка дружественных и взаимовыгодных отношений со США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь", - говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что возвращение послов в дипломатические представительства обеих стран "отвечает национальным интересам" Беларуси и США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

5 июля, 2019 пятница

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать