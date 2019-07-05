Лукашенко назвал дружбу со США одним из приоритетов внешней политики Беларуси
5 июля, 2019, 13:35
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что взаимовыгодные отношения со США входят в число приоритетов внешней политики страны
Об этом говорится в поздравительной телеграмме президенту США Дональду Трампу в День Независимости США.
"Поддержка дружественных и взаимовыгодных отношений со США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь", - говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что возвращение послов в дипломатические представительства обеих стран "отвечает национальным интересам" Беларуси и США.
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