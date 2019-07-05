Легендарный футболист "Реала" и "Баварии" сделал переломный шаг в карьере

5 июля, 2019, 10:59

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен решил завершить карьеру после окончания контракта с мюнхенским клубом

Об этом сообщает nos.nl.

Победный матч "Баварии" в финале Кубка Германии против РБ "Лейпциг" (3:0) стал последним в карьере легендарного нидерландца.

"Я много думал в последние несколько недель. Все знают, что я взял время, чтобы сделать взвешенное решение о своем будущем после последнего матча за Баварию. И я решил закончить свою карьеру профессионального футболиста. Без всяких сомнений, это самое сложное решение в моей карьере. Решение, где "сердце" и "ум" сошлись. Любовь к игре и убежденность, что ты все еще можешь справиться с целым миром, противостояла реальности, в которой не все происходит так, как ты хочешь. ты больше не 16-летний парень, который понятия не имеет, что такое травмы", - сказал Роббен.

Роббен течение своей карьеры выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". В составе "Баварии" выиграл Лигу чемпионов в 2013 году, забив победный мяч "Боруссии" Д.

За свою карьеру Арьен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых - победа в чемпионате Нидерландов, 2 победы в чемпионате в Англии, титул чемпиона Испании и 8 побед в Бундеслиге. Также Роббен сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира-2010.