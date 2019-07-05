Киевская милиция назвала районы-"лидеры" по количеству пьяных водителей

5 июля, 2019, 21:46

В июне больше всего водителей в состоянии алкогольного опьянения в Киеве зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах, а по итогам полугодия "лидером" по этому показателю стал Днепровский район

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

За полгода столичные патрульные составили 6083 протоколов на водителей с признаками опьянения. Отмечается, что чаще всего инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2 часов ночи.

В июне больше всего водителей в состоянии алкогольного опьянения в Киеве зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах. Самый высокий показатель нетрезвых водителей за полгода - в Днепровском районе Киева.

За 6 месяцев текущего года патрульные привлекли к административной ответственности почти 1500 водителей за управление транспортными средствами, будучи лишенным такого права судом, в том числе и за управление в состоянии опьянения. Напомним, ответственность за такое правонарушение - штраф в размере 510 гривен (ч.4 ст.126 КоАП).