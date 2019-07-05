Крымские провайдеры блокируют 14 украинских интернет-СМИ и Telegram, - правозащитники
5 июля, 2019, 10:55
10 крымских провайдеров полностью блокируют 14 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в мае-июне 2019 года.
По состоянию на конец июня 2019 провайдеры не дают доступа минимум до 19 сайтов, которые работают на подконтрольной Украине территории, в том числе 14 информационных сайтов:
- Цензор.нет,
- След.нет,
- UAinfo,
- 5 канал,
- Фокус,
- Главное,
- Депо,
- Украинская правда,
- РБК,
- Укринформ,
- Левый берег,
- Главком,
- Зеркало недели
- Лента
Провайдеры также блокируют сайты социальных сетей Линкедин и Telegram, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.
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