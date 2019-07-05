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Espreso.tvОбществоКрымские провайдеры блокируют 14 украинских интернет-СМИ и Telegram, - правозащитники

Крымские провайдеры блокируют 14 украинских интернет-СМИ и Telegram, - правозащитники

10 крымских провайдеров полностью блокируют 14 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в мае-июне 2019 года.

По состоянию на конец июня 2019 провайдеры не дают доступа минимум до 19 сайтов, которые работают на подконтрольной Украине территории, в том числе 14 информационных сайтов:

  1. Цензор.нет,
  2. След.нет,
  3. UAinfo,
  4. 5 канал,
  5. Фокус,
  6. Главное,
  7. Депо,
  8. Украинская правда,
  9. РБК,
  10. Укринформ,
  11. Левый берег,
  12. Главком,
  13. Зеркало недели
  14. Лента

Провайдеры также блокируют сайты социальных сетей Линкедин и Telegram, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

 

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