Крымские провайдеры блокируют 14 украинских интернет-СМИ и Telegram, - правозащитники

5 июля, 2019, 10:55

10 крымских провайдеров полностью блокируют 14 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в мае-июне 2019 года.

По состоянию на конец июня 2019 провайдеры не дают доступа минимум до 19 сайтов, которые работают на подконтрольной Украине территории, в том числе 14 информационных сайтов:

Цензор.нет, След.нет, UAinfo, 5 канал, Фокус, Главное, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Главком, Зеркало недели Лента

Провайдеры также блокируют сайты социальных сетей Линкедин и Telegram, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.