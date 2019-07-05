Косово запретило въезд на свою территорию всем сербским чиновникам

"Косово запретило сербским чиновникам въезд на свою территорию из-за их постоянной пропагандистской активности и распространения ложных новостей", - заявили в четверг в МИД Косово.

Советник министра иностранных дел Етлир Зиберай подчеркнул, что "МИД не позволит ни одному белградскому чиновнику посещать Косово, все запросы будут отклоняться до тех пор, пока это поведение будет продолжаться".

По его словам, этот шаг стал реакцией на "постоянную пропаганду и ложные новости о Косово и его гражданах".

Он также обвинил Белград в попытке создать "так называемый гуманитарный кризис на севере Косово, который грозит местному населению сербского происхождения".

Как сообщает портал B92, глава МИД Сербии Ивица Дачич возмутился из-за такого шага Косово. По его словам, речь идет о нарушении всех цивилизационных норм, которое ЕС и международное сообщество позорно умалчивают.

По словам Дачича, запрет Приштины изолирует сербское население Косово от помощи из Белграда.