Концерты Поплавского и Вакарчука должны оплачиваться из избирательных фондов, - КИУ

5 июля, 2019, 12:50

Согласно закону, проведение концертов является одной из форм предвыборной агитации

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

В частности, на сайте Аграрной партии Украины совместные концерты исполнителей Михаила Поплавского и Олега Винника указаны как "предвыборный тур".

1 и 3 июля состоялись бесплатные концерты Святослава Вакарчука в Полтаве и Кременчуге, во время которых выступали кандидаты от партии "Голос" и демонстрировалась символика и название партии.

Также с 29 июня по 16 июля проходят 19 фестивалей "Квартал фест", участие в которых принимают кандидаты в народные депутаты Украины, которые баллотируются от партии "Слуга народа".

Концертная деятельность должна финансироваться из избирательного фонда партии или кандидата. Соответственно, предвыборная агитация осуществляется за счет средств государственного бюджета. Использование собственных средств партий или кандидатов в депутаты для проведения предвыборной агитации запрещается.

"Также следует учитывать, что проведение концертов является достаточно дорогим видом деятельности. Так, рыночная цена аренды сценических конструкций, светового и звукового оборудования может стоить от 500 тыс. грн. За один заход", - рассказали в КИУ.