Кличко хочет провести досрочные выборы мэра Киева
5 июля, 2019, 22:31
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской горадминистрации
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом, - это другая история", - сказал Кличко.
По его словам, речь идет "не о фамилии, а о принципах".
По его мнению, если мэра будут выбирать для проформы, а главу администрации назначать, это "будет иметь негативную оценку по самоуправлению также и от иностранных экспертов, партнеров Украины".
"Я убежден, что ошибка Януковича в отношении разделения полномочий мэра и главы КГГА президент Зеленский не будет повторять", - подытожил Кличко.
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