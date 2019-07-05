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Espreso.tvОбществоКличко хочет провести досрочные выборы мэра Киева

Кличко хочет провести досрочные выборы мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской горадминистрации

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом, - это другая история", - сказал Кличко.

По его словам, речь идет "не о фамилии, а о принципах".

По его мнению, если мэра будут выбирать для проформы, а главу администрации назначать, это "будет иметь негативную оценку по самоуправлению также и от иностранных экспертов, партнеров Украины".

"Я убежден, что ошибка Януковича в отношении разделения полномочий мэра и главы КГГА президент Зеленский не будет повторять", - подытожил Кличко.

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