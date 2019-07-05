Кличко хочет провести досрочные выборы мэра Киева

5 июля, 2019, 22:31

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской горадминистрации

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом, - это другая история", - сказал Кличко.

По его словам, речь идет "не о фамилии, а о принципах".

По его мнению, если мэра будут выбирать для проформы, а главу администрации назначать, это "будет иметь негативную оценку по самоуправлению также и от иностранных экспертов, партнеров Украины".

"Я убежден, что ошибка Януковича в отношении разделения полномочий мэра и главы КГГА президент Зеленский не будет повторять", - подытожил Кличко.