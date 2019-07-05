Кабмин обратился к Нафтогазу с требованием отменить все иски компании против правительства

5 июля, 2019, 15:47

5 июля в Кабинете министров Украины сообщили, что направят наблюдательному совету Нафтогаза требование отозвать все иски, которые компания направила против правительства

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Это нонсенс. И не первый случай, когда НАК ставит ультиматум государству. Это деньги, которые принадлежат народу Украины. Наши юристы говорят, что это неправомерное решение", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания.

Кроме Нафтогаза, правительство направило поручение некоторым другим министерствам, чтобы они провели работу с подконтрольными им компаниями. Среди них, компании, которые тоже не выплатили дивиденды государству в полном объеме.