//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин обратился к Нафтогазу с требованием отменить все иски компании против правительства

Кабмин обратился к Нафтогазу с требованием отменить все иски компании против правительства


фото: kmu.gov.ua
5 июля в Кабинете министров Украины сообщили, что направят наблюдательному совету Нафтогаза требование отозвать все иски, которые компания направила против правительства

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Это нонсенс. И не первый случай, когда НАК ставит ультиматум государству. Это деньги, которые принадлежат народу Украины. Наши юристы говорят, что это неправомерное решение", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания.

Кроме Нафтогаза, правительство направило поручение некоторым другим министерствам, чтобы они провели работу с подконтрольными им компаниями. Среди них, компании, которые тоже не выплатили дивиденды государству в полном объеме.

  • Напомним, что Нафтогаз обжаловал выплату 90% своей прибыли в бюджет в виде дивидендов через суд. Компания оплатила только треть предусмотренной суммы.

     

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать