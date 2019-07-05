Кабмин обратился к Нафтогазу с требованием отменить все иски компании против правительства
5 июля, 2019, 15:47
5 июля в Кабинете министров Украины сообщили, что направят наблюдательному совету Нафтогаза требование отозвать все иски, которые компания направила против правительства
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Это нонсенс. И не первый случай, когда НАК ставит ультиматум государству. Это деньги, которые принадлежат народу Украины. Наши юристы говорят, что это неправомерное решение", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания.
Кроме Нафтогаза, правительство направило поручение некоторым другим министерствам, чтобы они провели работу с подконтрольными им компаниями. Среди них, компании, которые тоже не выплатили дивиденды государству в полном объеме.
- Напомним, что Нафтогаз обжаловал выплату 90% своей прибыли в бюджет в виде дивидендов через суд. Компания оплатила только треть предусмотренной суммы.
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