Горбатюк: ГПУ просит суд об аресте имущества Ющенко
5 июля, 2019, 11:38
Генпрокуратура Украины просит суд арестовать имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко
Это подтвердил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".
"Правда. Если сообщили о подозрении, то обязаны реагировать. Это не право, это обязанность", - сказал Горбатюк.
По словам Горбатюк, говорится об имуществе, "которое есть в наличии у Ющенко по реестрам".
"Где он указан в реестрах недвижимости собственником - об аресте этого имущества ходатайствует следователь", - пояснил Горбатюк.
- Напомним, ранее ГПУ объявила подозрение Ющенко по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
- Ющенко подозревают в причастности к передаче Виктору Януковичу резиденции "Межигорье".
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