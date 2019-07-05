Горбатюк: ГПУ просит суд об аресте имущества Ющенко

5 июля, 2019, 11:38

Генпрокуратура Украины просит суд арестовать имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко

Это подтвердил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".

"Правда. Если сообщили о подозрении, то обязаны реагировать. Это не право, это обязанность", - сказал Горбатюк.

По словам Горбатюк, говорится об имуществе, "которое есть в наличии у Ющенко по реестрам".

"Где он указан в реестрах недвижимости собственником - об аресте этого имущества ходатайствует следователь", - пояснил Горбатюк.