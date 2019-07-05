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Espreso.tvОбществоГорбатюк: ГПУ просит суд об аресте имущества Ющенко

Горбатюк: ГПУ просит суд об аресте имущества Ющенко


фото: 24tv.ua
Генпрокуратура Украины просит суд арестовать имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко

Это подтвердил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".

"Правда. Если сообщили о подозрении, то обязаны реагировать. Это не право, это обязанность", - сказал Горбатюк.

По словам Горбатюк, говорится об имуществе, "которое есть в наличии у Ющенко по реестрам".

"Где он указан в реестрах недвижимости собственником - об аресте этого имущества ходатайствует следователь", - пояснил Горбатюк.

  • Напомним, ранее ГПУ объявила подозрение Ющенко по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
  • Ющенко подозревают в причастности к передаче Виктору Януковичу резиденции "Межигорье".
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