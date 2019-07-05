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Espreso.tvОбществоЕС увеличит финансовую поддержку Востока Украины на 10 млн евро

ЕС увеличит финансовую поддержку Востока Украины на 10 млн евро


фото: reuters
Общий объем финансирования составит 60 млн евро

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кабинет министров Украины одобрил подписание Дополнительного соглашения №1 с Европейской комиссией о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины".

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в пятницу.

Таким образом, Европейский союз увеличит финансирование своей поддержки для востока Украины на 10 млн евро.

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