Дело Клюева, языковой вопрос, парламентские выборы: "Еспресо.Дебаты" в 19:15
5 июля, 2019, 17:01
Еспресо продолжает цикл программ "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня
Темы программы:
- дело Клюева, Шария, регистрация Саакашвили - скандальные решения ЦИК и судов - идут ли государственные органы на уступки под давлением общественности? Что ждет закон о люстрации и возможен ли в Украине реванш пророссийских сил?
- Языковой вопрос, урегулирование конфликта на Донбассе - дождемся ли не эмоциональной, а фактической программы от Офиса президента и спросят ли у украинцев, на каком языке они хотят говорить и куда двигаться.
- Чуть больше двух недель до парламентских выборов: напряжение между президентом и действующим нардепами растет - причины конфронтации.
Ответы на эти вопросы и видение их решения будем искать с нашими гостями.
Гости программы "Еспресо: Дебаты" сегодня:
- Ярослав Железняк, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Голос" (№ 4 в избирательном списке)
- Андрей Помазанов, народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), кандидат в народные депутаты Украины от партии "Украинская стратегия" (№ 32 в избирательном списке)
- Наталья Бигар, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Голос" (по мажоритарному округу № 90)
- Валентин Наливайченко, кандидат в народные депутаты от партии "Батькивщина" (№ 3 в избирательном списке), лидер движения "Справедливость"
- Ольга Бабий, кандидат в народные депутаты от партии "Самопомич" (№ 10 в избирательном списке)
- Денис Марчук, кандидат в народные депутаты Украины от Аграрной партии Украины (№ 3 в избирательном списке)
А также гостями программы станут журналисты:
- Дмитрий Крапивенко, главный редактор издания "Український тиждень"
- Роман Чайковский, журналист
- Милан Лелич, журналист издания "РБК-Украина"
Ведущий - Егор Чечеринда.
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