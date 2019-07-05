Дело Клюева, языковой вопрос, парламентские выборы: "Еспресо.Дебаты" в 19:15

5 июля, 2019, 17:01

Еспресо продолжает цикл программ "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Темы программы:

дело Клюева, Шария, регистрация Саакашвили - скандальные решения ЦИК и судов - идут ли государственные органы на уступки под давлением общественности? Что ждет закон о люстрации и возможен ли в Украине реванш пророссийских сил?

Языковой вопрос, урегулирование конфликта на Донбассе - дождемся ли не эмоциональной, а фактической программы от Офиса президента и спросят ли у украинцев, на каком языке они хотят говорить и куда двигаться.

Чуть больше двух недель до парламентских выборов: напряжение между президентом и действующим нардепами растет - причины конфронтации.

Ответы на эти вопросы и видение их решения будем искать с нашими гостями.

Гости программы "Еспресо: Дебаты" сегодня:

Ярослав Железняк, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Голос" (№ 4 в избирательном списке)

Андрей Помазанов, народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), кандидат в народные депутаты Украины от партии "Украинская стратегия" (№ 32 в избирательном списке)

Наталья Бигар, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Голос" (по мажоритарному округу № 90)

Валентин Наливайченко, кандидат в народные депутаты от партии "Батькивщина" (№ 3 в избирательном списке), лидер движения "Справедливость"

Ольга Бабий, кандидат в народные депутаты от партии "Самопомич" (№ 10 в избирательном списке)

Денис Марчук, кандидат в народные депутаты Украины от Аграрной партии Украины (№ 3 в избирательном списке)



А также гостями программы станут журналисты:

Дмитрий Крапивенко, главный редактор издания "Український тиждень"

Роман Чайковский, журналист

Милан Лелич, журналист издания "РБК-Украина"

Ведущий - Егор Чечеринда.