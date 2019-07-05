ЦИК не успеет напечатать нужное количество бюллетеней из-за повторной жеребьевки
5 июля, 2019, 12:39
В случае проведения повторной жеребьевки партий ЦИК не сможет вовремя напечатать необходимое количество бюллетеней и доставить их для голосования
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки будет невозможно своевременно напечатать необходимое количество бюллетеней ГП "Полиграфический комбинат "Украина" и обеспечить их доставку в избирательные округа.
Напомним, решение о повторной жеребьевке суд принял 4 июля. Тогда же глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что "это акция направлена на срыв выборов".
"ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать права наших граждан провести выборы, которые назначены указом и которые признаны Конституционным судом", - добавила она.
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