Через 6-8 лет: Парубий назвал наиболее благоприятный для Украины период для вступления в ЕС
Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV
Парубий напомнил, что одним из первых законов, принятых во времена "Партии регионов", был отказ от НАТО и внеблокового статуса.
Именно тогда, когда Украина была внеблоковым государством, Россия напала на страну.
"Нашей главной задачей в будущем парламенте будет создание мощной украинской силы, профессиональной силы, которая с первых дней, не раскачиваясь, сможет противостоять любым попыткам российского реванша", - сказал председатель ВР.
Он отметил, что акцент будет делаться на недопущении реванша "в вопросах национальной идентичности".
Второй задачей будет объединение всех нардепов вокруг концепции пути в ЕС и НАТО.
"Я знаю, какие шаги можно делать на международной арене, чтобы приблизить день вступления в ЕС. "2025 и 2027 год - это период, когда председательство в ЕС будет у Польши (2025-й, - ред.) и Литвы (2027 - ред.) Главы парламентов говорят, что это будет наш самый большой шанс. Мы знаем, как и что делать, мы будем объединять депутатов от разных фракций, кроме полностью российских, чтобы Украина не останавливала стратегическое направление на ЕС и НАТО", - отметил Парубий.
Он отметил, что это является одним из важнейших вопросов. "Какие бы мы ни делали реформы, надо понимать, что против нас стоит одна из самых мощных армий мира. И НАТО является крупнейшей гарантией безопасности для каждого нашего гражданина. Нам трудно самим противостоять большой имперской армии", - добавил он.
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