Через 6-8 лет: Парубий назвал наиболее благоприятный для Украины период для вступления в ЕС

5 июля, 2019, 16:03

У Украины больше шансов вступить в Евросоюз, когда там будут председательствовать Польша и Литва

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

Парубий напомнил, что одним из первых законов, принятых во времена "Партии регионов", был отказ от НАТО и внеблокового статуса.

Именно тогда, когда Украина была внеблоковым государством, Россия напала на страну.

"Нашей главной задачей в будущем парламенте будет создание мощной украинской силы, профессиональной силы, которая с первых дней, не раскачиваясь, сможет противостоять любым попыткам российского реванша", - сказал председатель ВР.

Он отметил, что акцент будет делаться на недопущении реванша "в вопросах национальной идентичности".

Второй задачей будет объединение всех нардепов вокруг концепции пути в ЕС и НАТО.

"Я знаю, какие шаги можно делать на международной арене, чтобы приблизить день вступления в ЕС. "2025 и 2027 год - это период, когда председательство в ЕС будет у Польши (2025-й, - ред.) и Литвы (2027 - ред.) Главы парламентов говорят, что это будет наш самый большой шанс. Мы знаем, как и что делать, мы будем объединять депутатов от разных фракций, кроме полностью российских, чтобы Украина не останавливала стратегическое направление на ЕС и НАТО", - отметил Парубий.

Он отметил, что это является одним из важнейших вопросов. "Какие бы мы ни делали реформы, надо понимать, что против нас стоит одна из самых мощных армий мира. И НАТО является крупнейшей гарантией безопасности для каждого нашего гражданина. Нам трудно самим противостоять большой имперской армии", - добавил он.