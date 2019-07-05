Более половины украинцев экономят на отпуске, - опрос

5 июля, 2019, 22:50

Всего на различных статьях семейного бюджета экономят 91% украинцев

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

Как показывают результаты опроса, в мае текущего года основная масса тех, кто назвал материальное положение своих семей в целом хорошим, на 43% была представлена людьми, которые утверждали, что достатка семьи хватает на продукты и одежду, на 21% теми, кому доступны товары длительного пользования, и на 28% теми, кому денег хватает только на питание.

В мае 2019 года прибегали к экономии на различных статьях семейного бюджета большинство граждан Украины - 91%.

При этом заявили, что ни на чем не экономят 4% респондентов, а 5% затруднились с ответом.

По данным опроса, среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета. Чаще всего, к таковым относятся наиболее затратные статьи расходов, в частности отдых, отпуск (54%), одежда и обувь (52%), продукты питания (48%), также коммунальные платежи (39%).

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 2001 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.