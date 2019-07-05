Балух прекратил голодовку

5 июля, 2019, 21:14

Украинский политический узник Кремля Владимир Балух, которого незаконно удерживают в СИЗО в российской колонии, прекратил голодовку

Об этом сообщило общественное объединение "Крымская правозащитная группа".

Украинский активист прекратил голодовку потому, что управление колонии №4 города Торжок в России удовлетворило его требования. Балуха в пятницу, 5 июля посетил украинский консул.

По словам правозащитников, Балуха удерживают в помещении камерного типа. Туда его поместили на 6 месяцев, поскольку Балух якобы является "злостным нарушителем внутреннего распорядка".

На самом деле в колонии украинца постоянно по надуманным и формальным поводам отправляли в СИЗО. В том числе за "провинности", которые даже по местным правилам не предусматривают наказания в виде изолятора.