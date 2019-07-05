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Espreso.tvОбщество11 июля Рада может рассмотреть представление на должность министра иностранных дел, - Парубий

11 июля Рада может рассмотреть представление на должность министра иностранных дел, - Парубий


фото: Андрій Нестеренко
В четверг, 11 июля, парламент может рассмотреть кандидатуру на должность министра иностранных дел

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Я предполагаю, что кадровые вопросы, касающиеся должности министра иностранных дел я предложу рассмотреть 11 июля. Об этом я также говорил и с представителем президента в Верховной Раде", - заявил он.

В то же время Парубий не уверен, что будет возможность рассмотреть представление на другие должности (в частности, на должность генпрокурора), ведь нет решений профильного комитета.

"Уверяю, что наибольшая вероятность рассмотреть представление комитета именно на должность министра иностранных дел. Если в среду будет рассмотрен кадровое представление, то я смогу поставить его на голосование", - добавил глава парламента.

 

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