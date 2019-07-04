Зеленский наградил 10 полицейских государственными наградами
4 июля, 2019, 18:12
4 июля по случаю Дня национальной полиции президент Украины Владимир Зеленский "за личное мужество и самоотверженные действия" отметил десятерых полицейских государственными наградами
Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.
Cреди награжденных, старший лейтенант полиции Ростислав Нагорняк, который получил орден "За мужество" III степени.
Медалями "За безупречную службу" III степени Зеленский отметил: майоров полиции Евгения Бережного, Дмитрия Олексюка и подполковника Романа Строгуша.
Медалями "За труд и доблесть" награждены: капитаны полиции Вячеслав Бервен, Игорь Будик и старшие лейтенанты Сергей Кучеренко и Максим Марчук.
Кроме этого, сержант Тимур Курак и капитан Александр Недошовенко получили медали "За спасенную жизнь".
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