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Espreso.tvОбществоЗеленский наградил 10 полицейских государственными наградами

Зеленский наградил 10 полицейских государственными наградами

4 июля по случаю Дня национальной полиции президент Украины Владимир Зеленский "за личное мужество и самоотверженные действия" отметил десятерых полицейских государственными наградами

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

Cреди награжденных, старший лейтенант полиции Ростислав Нагорняк, который получил орден "За мужество" III степени.

Медалями "За безупречную службу" III степени Зеленский отметил: майоров полиции Евгения Бережного, Дмитрия Олексюка и подполковника Романа Строгуша.

Медалями "За труд и доблесть" награждены: капитаны полиции Вячеслав Бервен, Игорь Будик и старшие лейтенанты Сергей Кучеренко и Максим Марчук.

Кроме этого, сержант Тимур Курак и капитан Александр Недошовенко получили медали "За спасенную жизнь".

 

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