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Espreso.tvОбществоЗа последние полгода в Украине зафиксировано 88 нападений на журналистов, - ИМИ

За последние полгода в Украине зафиксировано 88 нападений на журналистов, - ИМИ


фото: zik
За шесть месяцев 2019 года эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 116 случаев нарушений свободы слова, большинство из которых - 88 - касалась физической агрессии

Такие данные приводит Институт массовой информации "Барометр свободы слова" по итогам мониторингового исследования.

Впервые за последние три года ИМИ зафиксировал в Украине случай убийства журналиста. 20 июня в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров, который так и не вышел из медикаментозной комы после майского нападения.

Полиция переквалифицировала уголовное производство по факту нападения Комарова из статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство". У следствия есть три основные рабочие версии - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений. Украинские и международные организации призвали правоохранительные органы обеспечить быстрое и независимое расследование убийства.

Наибольшее количество нарушений свободы слова - 56 - было зафиксировано в категории "препятствование законной журналистской деятельности". Также было 15 угроз и 9 случаев избиения.

Кроме того, с начала года ИМИ зафиксировал семь случаев ограничения доступа к публичной информации и шесть случаев кибератак.

Также в рамках мониторинга было зафиксировано по четыре случая повреждения имущества журналистов и юридического давления, по три случая слежки за журналистами, цензуры, судебных исков против СМИ и нападений на офисы СМИ. В течение первого полугодия также произошел один случай обыска и один случай политического давления.

Согласно результатам мониторинга, преимущественно нарушали право журналистов на профессию частные лица, правоохранители, представители местной и судебной власти, депутаты, члены избирательных комиссий.

В общем нарушения свободы слова произошли в 23 регионах Украины. Традиционно, как показывают мониторинги ИМИ, по количеству таких нарушений лидирует Киев с областью (37 случаев).

Второе место по количеству нарушений заняла Днепропетровская (11 случаев), третье место разделили между собой Волынь и Одесская область - по девять соответственно.

По пять случаев зафиксировано на Николаевщине, в Ровенской и Черновицкой областях. В других областях зафиксировано по четыре, три, два и по одному случаю.

За аналогичный период 2018 года было зафиксировано чуть больше нарушений свободы слова (126, из которых 92 случая касались физической агрессии).

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