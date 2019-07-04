Извержение вулкана в Италии: погиб турист, по всему острову - пожары

4 июля, 2019, 10:39

В среду, 3 июля, из-за извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии погиб один человек

Мэр Липари Марко Джорджанни сообщил агентству ANSA , что жертвой оказался турист, который поднялся на вершину вулкана.

Извержение вулкана вызвало панику среди туристов. На пляже десятки отдыхающих бросились в море.

Местные жители сообщают, что вулкан выбрасывает раскаленные камни, так называемые лапилли. "Огромный столб густого черного дыма поднялся из кратера", - сказал очевидец.

Очевидцы также рассказали, что слышали мощный взрыв, а по всему острову начались локальные пожары.

Напомним, что в Италии началось извержение вулкана Стромболи. Последний раз масштабное извержение Стромболи произошло в 2009 году.