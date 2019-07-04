Извержение вулкана в Италии: погиб турист, по всему острову - пожары
Мэр Липари Марко Джорджанни сообщил агентству ANSA , что жертвой оказался турист, который поднялся на вершину вулкана.
Извержение вулкана вызвало панику среди туристов. На пляже десятки отдыхающих бросились в море.
Местные жители сообщают, что вулкан выбрасывает раскаленные камни, так называемые лапилли. "Огромный столб густого черного дыма поднялся из кратера", - сказал очевидец.
Очевидцы также рассказали, что слышали мощный взрыв, а по всему острову начались локальные пожары.
Le immagini dellьeruzione di #Stromboli dallьelicottero della #PoliziadiStato pic.twitter.com/Dg6c0gka6c- Polizia di Stato (@poliziadistato) 3 июля 2019 г.
#Stromboli is still on fire pic.twitter.com/p7btgudDoM- Gernot Werner Gruber (@gruger) 3 июля 2019 г.
Напомним, что в Италии началось извержение вулкана Стромболи. Последний раз масштабное извержение Стромболи произошло в 2009 году.
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