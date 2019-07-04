Игрок "Динамо" в составе сборной Перу пробился в финал Кубка Америки

4 июля, 2019, 09:54

Сборная Перу, в составе которой выступает защитник "Динамо" Карлос Самбрано, разгромила Чили и пробилась в финал Кубка Америки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во втором полуфинале Кубка Америки сборная Перу крупно победила Чили со счетом 3: 0. В перуанцев голами отметились Эдисон Флорес, Йосимар Йотуни и Паоло Герреро. В составе сборной Перу весь матч провел на поле центральный защитник Карлос Самбрано, который принадлежит "Динамо", а выступает на правах аренды за "Базель". 29-летний футболист помог своей команде сохранить ворота "сухими". В целом он сыграл 3 матча в этом розыгрыше Кубка Америки.

Кубок Америки

1/2 финала

4 июля

Чили - Перу 0: 3

Голы: Флорес, 21 Йотуни, 38, Герреро, 90 + 1

В финале сборная Перу встретиться с Бразилией. Матч состоится 7 июля. В поединке за 3-е место Аргентина сыграет с Чили 6 июля.