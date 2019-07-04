Возвращение России в ПАСЕ подрывает моральные устои организации, - депутат из Уэльса
"Недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы позволить вернуться делегатам Российской Федерации, в том числе делегатам из оккупированного Крыма, в то время, когда мы все еще содрогаемся от сбивания самолета рейса МН17, оккупации Крыма, захват востока Украины и подрыва демократии разнообразными мероприятиями, предпринимаемых самой же РФ - само по себе это подрывает моральные устои Совета Европы, а также подрывает результаты наших активных усилий ", - сказал Мик Антонов.
Speaking at the European Committee of Regions #Welsh politician @ MickAntoniw1 deplores #Russia 's return to #PACE & says it undermines a moral status of Council of Europe at the time when RU continues occupation of #Crimea & invasion in E. #Ukraine @EU_CoR @PES_CoR @coe # MH17 pic.twitter.com/FTK2iOiVFC- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 4 июля 2019 г.
По его мнению, "особенно стыдно", что именно в 70-ю годовщину основания Совета Европы происходят такие события.
"И я уверен, что такие взгляды не соответствуют убеждению членов Комитета регионов (ЕС - ред.), что мы должны в дальнейшем поддерживать народ Украины и сотрудничать с ним ради демократизации и реформ", - подчеркнул парламентарий.
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