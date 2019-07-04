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Espreso.tvСпортВозвращение Буффона в "Ювентус" вызвало фурор в Турине

Возвращение Буффона в "Ювентус" вызвало фурор в Турине


фото: Twitter
Легендарный вратарь "Ювентуса" вернулся в туринскую команду и вызвал фурор у фанатов, когда приехал проходить медосмотр

Фотографии и видео с события "Ювентус" выложил в twitter.

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в Турин. Когда он приехал проходить медосмотр, его встретили многочисленные болельщики, которым голкипер не отказал в Селфи и автографам.

По результатам проведенного медосмотра пригоден к выступлениям за "Ювентус".

В Турине Буффон провел лучшие годы своей 17 лет карьеры, не изменив команду даже после вылета в низший дивизион. Последний сезон 41-летний голкипер отыграл за ПСЖ.

 

  • 2 июля легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон договорился о годовой контракт с "Ювентусом".
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