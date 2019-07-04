Возвращение Буффона в "Ювентус" вызвало фурор в Турине

4 июля, 2019, 13:49

Легендарный вратарь "Ювентуса" вернулся в туринскую команду и вызвал фурор у фанатов, когда приехал проходить медосмотр

Фотографии и видео с события "Ювентус" выложил в twitter.

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в Турин. Когда он приехал проходить медосмотр, его встретили многочисленные болельщики, которым голкипер не отказал в Селфи и автографам.

По результатам проведенного медосмотра пригоден к выступлениям за "Ювентус".

В Турине Буффон провел лучшие годы своей 17 лет карьеры, не изменив команду даже после вылета в низший дивизион. Последний сезон 41-летний голкипер отыграл за ПСЖ.