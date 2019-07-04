Возвращение Буффона в "Ювентус" вызвало фурор в Турине
4 июля, 2019, 13:49
Легендарный вратарь "Ювентуса" вернулся в туринскую команду и вызвал фурор у фанатов, когда приехал проходить медосмотр
Фотографии и видео с события "Ювентус" выложил в twitter.
Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в Турин. Когда он приехал проходить медосмотр, его встретили многочисленные болельщики, которым голкипер не отказал в Селфи и автографам.
По результатам проведенного медосмотра пригоден к выступлениям за "Ювентус".
В Турине Буффон провел лучшие годы своей 17 лет карьеры, не изменив команду даже после вылета в низший дивизион. Последний сезон 41-летний голкипер отыграл за ПСЖ.
"Ciao, ragazzi!"- JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
È ora di visite mediche per @gianluigibuffon pic.twitter.com/61NpX1bXY2
@gianluigibuffon pic.twitter.com/ZogcOl4WyS- JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
- 2 июля легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон договорился о годовой контракт с "Ювентусом".
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