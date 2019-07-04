//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВойна на Донбассе - "внутренний конфликт", а войска РФ "выполняют интернациональный долг", - Коломойский

Война на Донбассе - "внутренний конфликт", а войска РФ "выполняют интернациональный долг", - Коломойский


фото: ukranews
Олигарх Игорь Коломойский не меняет взглядов и продолжает называть войну на Донбассе гражданским конфликтом

Об этом он заявил в интервью НВ.

"А у нас то, что произошло на Донбассе - это произошло? ... Это внутренний гражданский конфликт", - рассказал Коломойский.

По словам олигарха, конфликт на Донбассе "никем не инспирирован, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

Он добавил, что россияне в Донбассе выполняют свой "интернациональный долг".

"Мы говорим, что военные российские присутствовали на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодетые в отпускников или кого-то еще. В" ДНР-ЛНР "1-2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", - выполнять интернациональный долг. ... И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление ", - сказал Коломойский.

Напомним, в мае Коломойский также называл войну на Донбассе "гражданским конфликтом".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

4 июля, 2019 четверг

3 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать