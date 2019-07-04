Война на Донбассе - "внутренний конфликт", а войска РФ "выполняют интернациональный долг", - Коломойский
Об этом он заявил в интервью НВ.
"А у нас то, что произошло на Донбассе - это произошло? ... Это внутренний гражданский конфликт", - рассказал Коломойский.
По словам олигарха, конфликт на Донбассе "никем не инспирирован, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.
Он добавил, что россияне в Донбассе выполняют свой "интернациональный долг".
"Мы говорим, что военные российские присутствовали на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодетые в отпускников или кого-то еще. В" ДНР-ЛНР "1-2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", - выполнять интернациональный долг. ... И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление ", - сказал Коломойский.
Напомним, в мае Коломойский также называл войну на Донбассе "гражданским конфликтом".
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