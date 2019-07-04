Владельца сети украинских ресторанов в Москве приговорили к двум годам колонии

4 июля, 2019, 14:42

В России Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима владельца сети ресторанов Тарас Бульба Юрия Белойвана

Как сообщает Следственный комитет РФ, его признали виновным в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 650 млн рублей (более $ 10 млн).

Там заявили, что в течение 2011-2014 годов в ресторанах сети не пробивали кассовые чеки, отказывались принимать к оплате банковские карты, а также удаляли из памяти системы R-Keeper дорогие заказы, фиксируя при этом заниженные суммы дневной выручки.

Сам Белойван свою вину полностью признал и заявил о готовности компенсировать нанесенный ущерб.