Владельца сети украинских ресторанов в Москве приговорили к двум годам колонии
4 июля, 2019, 14:42
В России Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима владельца сети ресторанов Тарас Бульба Юрия Белойвана
Как сообщает Следственный комитет РФ, его признали виновным в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 650 млн рублей (более $ 10 млн).
Там заявили, что в течение 2011-2014 годов в ресторанах сети не пробивали кассовые чеки, отказывались принимать к оплате банковские карты, а также удаляли из памяти системы R-Keeper дорогие заказы, фиксируя при этом заниженные суммы дневной выручки.
Сам Белойван свою вину полностью признал и заявил о готовности компенсировать нанесенный ущерб.
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