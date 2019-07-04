В Житомирской области потеряли 59 печатей участковых комиссий

4 июля, 2019, 20:56

Потерянные печати будут считаться недействительными, вместо них будут изготовлены новые

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает УНИАН.

В Житомирской области в одномандатном избирательном округе (ОИК) №66 не хватает 59 печатей участковых избирательных комиссий.

"В избирательном округе №66 г. Малин Житомирской области из предыдущих выборов народных депутатов Украины не хватает 59 печатей участковых избирательных комиссий. Всего в округе 296 участков, окружная комиссия получила 237 печатей", - говорится в сообщении.

В комиссии говорят, что печати потерялись или были утрачены во время сдачи на хранение по завершению Парламентских выборов в 2014 году.

Теперь потеряные печати будут считаться недействительными и будут изготовлены новые, которые будут отличаться от предыдущих изображением буквы "д", то есть дубликат.

"По акту передачи мы получили 237 печатей, а всех участков - 296. Городской совет получил в таком количестве, как нам и дали - 237. Это в таком количестве из предыдущих выборов 5 лет назад были сданы на хранение. У нас было заседание, мы сделали ревизию всех печатей, проверили, которых не хватает и заказали изготовление дубликатов ", - рассказала глава ОИК №66 Антонина Станкевич.

Теперь по этому факту в полиции проведут проверку.